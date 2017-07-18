Эд Ширан появится в новом сезоне "Симпсонов"

Он сыграет роль музыканта, в которого влюбляется одна из главных героинь — Лиза.

Персонаж популярного певца из Британии Эда Ширана появится в новом, 29-м сезоне многосерийного мульсериала "Симпсоны", сообщает издание Entertainment Weekly.

Британец исполнит роль артиста, в которого влюбляется одна из главных героинь — Лиза. Своего героя Ширан озвучил по телефону. Сезон появится на канале Fox 1 октября.

Эд Ширан — британский поп-музыкант и актёр. В 2016 году его сингл Thinking Out Loud принёс ему сразу две премии "Грэмми". Вчера стало известно, что Ширан также засветился в новом сезоне культового сериала "Игра престолов".