Эд Ширан появится в новом сезоне "Симпсонов"

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Эд Ширан появится в новом сезоне "Симпсонов"

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Эд Ширан и его персонаж. Фото: Fox Фото: REUTERS/Brendan McDermid Коллаж:Life

Он сыграет роль музыканта, в которого влюбляется одна из главных героинь — Лиза.

Персонаж популярного певца из Британии Эда Ширана появится в новом, 29-м сезоне многосерийного мульсериала "Симпсоны", сообщает издание Entertainment Weekly.

Британец исполнит роль артиста, в которого влюбляется одна из главных героинь — Лиза. Своего героя Ширан озвучил по телефону. Сезон появится на канале Fox 1 октября.

Эд Ширан — британский поп-музыкант и актёр. В 2016 году его сингл Thinking Out Loud принёс ему сразу две премии "Грэмми". Вчера стало известно, что Ширан также засветился в новом сезоне культового сериала "Игра престолов".

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