Поезд сбил застрявший на переезде автомобиль в Краснодарском крае, есть погибшие

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Поезд сбил застрявший на переезде автомобиль в Краснодарском крае, есть погибшие

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Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Поезд снёс легковой автомобиль на железнодорожном переезде в Краснодарском крае. По данным Лайфа, состав сбил машину, которая застряла на путях.

В итоге погибли два человека, которые находились в легковом автомобиле.

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