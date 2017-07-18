Поезд сбил застрявший на переезде автомобиль в Краснодарском крае, есть погибшие

Поезд снёс легковой автомобиль на железнодорожном переезде в Краснодарском крае. По данным Лайфа, состав сбил машину, которая застряла на путях.
В итоге погибли два человека, которые находились в легковом автомобиле.
- Популярные
- По времени
Поезд снёс легковой автомобиль на железнодорожном переезде в Краснодарском крае. По данным Лайфа, состав сбил машину, которая застряла на путях.
В итоге погибли два человека, которые находились в легковом автомобиле.
Подтвердите свой аккаунт, перейдя по ссылке из письма, которое Вы получили при регистрации. Если письмо не пришло проверьте правильность вашего почтового ящика в настройках профиля либо выберите отправить письмо еще раз
Пример описания всплывающего окна
Пожалуйста, используйте эту форму для коррекции ошибок.