"Свадьбы не будет". Лопырёва опровергла союз с Басковым цитатой из фильма Гайдая

"Мисс Россия" окончательно запутала своих подписчиков в "Инстаграме", которые засыпали её поздравлениями в связи со скорым бракосочетанием.

Новоиспечённая "невеста" певца Николая Баскова опровергла слухи о помолвке цитатой из легендарной "Кавказской пленницы". Известная модель, посол ЧМ-2018 и "мисс Россия" Виктория Лопырёва разместила в своём "инстаграме" пост, в прямом смысле слова говорящий о том, что свадьбы не будет.

Всем хорошего настроения и отличного дня! ❤️V Публикация от Ambassador Of FIFA WC 2018⚽️ (@lopyrevavika) Июл 18 2017 в 12:58 PDT

К слову, сам "золотой голос" России ранее заявил, что свадьба состоится в Грозном 5 октября 2017 года. Басков отметил, что знаком с Викторией уже десять лет и настало время создавать семью.

— Меня не волнует мнение тех, кто думает, что это пиар, кто во что верит или не верит. Предложение было сделано, девушка ответила "да". Я никогда раньше не делал никому официальных предложений, — сказал Басков.