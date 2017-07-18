Страховщики подсчитали сумму ущерба от протестов во время G20

В ходе массовых акций пострадало 476 полицейских. Также было задержано 411 митингующих.

Германский союз страховщиков оценил ущерб от демонстраций и беспорядков, охвативших Гамбург во время проведения саммита G20. Об этом сообщает "Утро.ру" со ссылкой на Bild.

— Беспорядки во время саммита G20 в Гамбурге нанесли страховой ущерб на сумму до 12 миллионов евро, — говорится в сообщении.

Отметим, что в расчёт был включён ущерб от повреждения машин (на них приходится около трети общей суммы), жилых зданий и различных предприятий.

Напомним, в ходе саммита G20 7–8 июля в Гамбурге прошли массовые беспорядки. В результате пострадало 476 полицейских. Было задержано 411 протестующих. Позже немецкий депутат предложила расстрелять участников акций протеста.