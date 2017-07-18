Кинувшего кирпич в бойца ОМОНа на акции протеста могут приговорить к трём годам

Прокурор требует приговорить к трём годам колонии участника несогласованной акции протеста в Москве Станислава Зимовца, который 26 марта кинул кирпич в бойца ОМОНа.
Если Тверской суд Москвы удовлетворит ходатайство гособвинения, то Зимовец проведёт три года в колонии общего режима.
По версии следствия, Зимовец у Пушкинской площади бросил кирпич в спину росгвардейца, после этого сбежал оттуда, переоделся, взял травматический пистолет и вернулся, "продолжив провоцировать присутствующих на незаконные действия".
- Популярные
- По времени