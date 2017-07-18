Суд взыскал с Навального свыше 2 млн рублей в пользу "Кировлеса"

В прошлом году оппозиционера и других фигурантов дела о растрате обязали возместить компании имущественный вред в размере 16 млн, однако это решение было отменено Мосгорсудом.

Никулинский суд Москвы частично удовлетворил иск представителей "Кировлеса" к оппозиционеру Алексею Навальному и предпринимателям Петру Офицерову и Вячеславу Опалеву. Суд взыскал с фигурантов дела 2 миллиона и 146 тысяч рублей в качестве имущественного вреда, причинённого компании.

К слову, иск о компенсации к Навальному и его подельникам "Кировлес" подал уже во второй раз. В октябре прошлого года суд взыскал с них 16 млн рублей в пользу компании, однако позже это решение было отменено.

Оценивая сумму компенсации во второй раз, суд учитывал тот факт, что все трое фигурантов дела уже понесли уголовное наказание по делу о растрате имущества "Кировлеса". В 2013 году Ленинский районный суд города Кирова приговорил Навального к пяти годам лишения свободы условно, а Офицеров и Опалев получили по четыре года условного заключения.