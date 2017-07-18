Захарченко предложил отдать под народный трибунал Порошенко, Яценюка и Януковича

Глава ДНР Александр Захарченко считает, что бывшего президента Украины Виктора Януковича, нынешнего лидера Незалежной Петра Порошенко и экс-премьера Арсения Яценюка необходимо отдать под народный трибунал. По его словам, этой меры заслуживают те, кто привел Украину к распаду и боевым действиям.

— Готовится народный трибунал над государственными преступниками, приведшими страну к распаду и гражданской войне —Януковичем, Петром Порошенко и его кликой: Турчиновым, Яценюком, Коломойским, Наливайченко и другими, — заявил Захарченко.

Как ранее сообщалось, глава ДНР объявил о создании нового государства Малороссия.