Захарченко предложил отдать под народный трибунал Порошенко, Яценюка и Януковича

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Захарченко предложил отдать под народный трибунал Порошенко, Яценюка и Януковича

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Александр Захарченко. Фото:© РИА Новости/Александр Натрускин

Глава ДНР Александр Захарченко считает, что бывшего президента Украины Виктора Януковича, нынешнего лидера Незалежной Петра Порошенко и экс-премьера Арсения Яценюка необходимо отдать под народный трибунал. По его словам, этой меры заслуживают те, кто привел Украину к распаду и боевым действиям.

— Готовится народный трибунал над государственными преступниками, приведшими страну к распаду и гражданской войне —Януковичем, Петром Порошенко и его кликой: Турчиновым, Яценюком, Коломойским, Наливайченко и другими, — заявил Захарченко.

Как ранее сообщалось, глава ДНР объявил о создании нового государства Малороссия.

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