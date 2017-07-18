Должник обвинил приставов в сотрудничестве с Госдепом из-за ареста его смартфона

Мужчина отказывался возвращать банку 110 тысяч рублей, тогда должностные лица арестовали его смартфон и решили ежемесячно вычитать определённые суммы из военной пенсии.

Сибиряк обвинил судебных приставов в сотрудничестве с Госдепартаментом США после того, как они начали взыскивать с него долги в принудительном порядке. Об этом сообщили в управлении ФССП по региону.

По данным приставов, мужчина не только не оплачивал задолженность, но и игнорировал повестки в отдел судебных приставов.

— Дождливым июльским днём должник снизошёл до того, чтобы явиться на приём, с порога начав скандалить. Гражданин 1980 года рождения был возмущён тем, что должностные лица стали удерживать у него военную пенсию, и называл их агентами влияния Государственного департамента США, — говорится в сообщении ФССП.

Кроме того, сибиряк попытался сбежать, когда пристав потребовал предъявить для ареста мобильный телефон, а после взобрался с ногами на подоконник и угрожал выпрыгнуть в окно.