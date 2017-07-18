Жительница Салехарда наехала на свою дочь, выпавшую с заднего сиденья автомобиля

По данным правоохранительных органов, женщина перевозила ребёнка без специального удерживающего устройства. В момент движения девочка отстегнула ремень безопасности, открыла дверь и выпала из салона.

В Салехарде автомобилистка едва не задавила свою дочь, которая по неосторожности выпала с заднего сиденья. Инцидент произошёл 17 июля, днём. Об этом сообщили в пресс-службе окружного управления МВД.

— В результате ДТП ребёнок доставлен в хирургическое отделение Салехардской окружной клинической больницы с множественными ссадинами и ушибами лица, грудной клетки, верхних и нижних конечностей, — говорится в сообщении МВД.

Женщину привлекли к административной ответственности.