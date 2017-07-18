Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Цветочный джем"

На празднике можно будет попробовать мороженое со вкусом горчицы и бекона, варенье из папоротника и даже самому поучиться лепить из шоколадного пластилина.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей посетить фестиваль "Московское лето. Цветочный джем", который пройдёт в столице с 20 июля по 6 августа.

— "Московское лето" наконец-то подвигнет к наступлению настоящего лета в Москве, — заявил Собянин.

Мэр рассказал, что в празднестве примет участие 39 регионов страны. Всего в Москве будет оборудовано 42 фестивальные площадки. Будут проходить выставки цветов, а также различные "сладкие" праздники: День торта (20 июля), День пряника (21 июля), День мороженого (22 июля) и другие.

Главным хитом фестиваля должно стать мороженое. Будет продаваться мороженое со вкусом горчицы и бекона, соевого соуса и кунжута. Заработают кулинарные школы, там можно будет поучиться делать сладости самому, в том числе и из специального шоколадного пластилина.

Также в рамках фестиваля состоится два конкурса. Первый будет посвящён созданию рецепта конфеты "Москва", а второй — лучшему дизайну обёртки для этой сладости.