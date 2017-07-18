Полицейский взял бизнесвумен в сексуальное рабство, требуя переписать квартиру

Мужчина с другом похитили девушку у её дома и насиловали в течение двух месяцев, пока один из них не сделал жертве предложение.

В Мытищах сексуальное рабство чуть не закончилось свадьбой для местной жительницы. Об этом сообщает паблик Mash.

Злоумышленники похитили Екатерину прямо возле её дома, ударив электрошокером и выстрелив в лицо из травматического пистолета.

— Меня ударили шокером в шею. Затем выстрелили несколько раз в область лица. Я закрылась руками, но пули перебили сухожилия пальцев, попали в кисти, голову и ухо. Фрагмент своей ушной раковины я увидела на подлокотнике, — рассказывает девушка.

По словам пострадавшей, злоумышленники потребовали, чтобы она отдала им машину и переписала квартиру. Девушка согласилась, потому что испугалась за свою жизнь. Затем злоумышленники продали Volkswagen Touareg своей жертвы за 2 млн рублей.

Однажды Екатерина смогла сбежать, но у входа в ОВД "Мытищи" Александр Д. поймал пленницу.

— Ее спасло только то, что из-за кризиса покупателей на квартиру похитители так и не нашли, — прокомментировал адвокат девушки Янис Юкша

За два месяца один из похитителей — Дмитрий С. — сделал жертве предложение. В Геленджике, куда он повёз "избранницу", его и задержали. Теперь похитителей судят, но вину признаёт только незадачливый жених.