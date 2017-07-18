Путин угостил Шойгу, Иванова и Чемезова мороженым на МАКСе

Глава государства выбрал для угощения пломбир в стаканчике вологодского производства.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения МАКСа в подмосковном Жуковском угостил мороженым министра обороны Сергея Шойгу, гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова, бывшего руководителя администрации Кремля Сергея Иванова и других членов делегации.

— Чем угостите? — поинтересовался российский лидер у мороженщицы.

— Мороженым угостим, — ответила продавщица. — Вологодское есть мороженое, пломбир. Стаканчик — по 60 рублей, рожок — по 80. Есть кубанское, крем-брюле.

Путин протянул продавщице тысячу рублей, угостив таким образом и других российских чиновников.

— Девушка, нас тут много ещё желающих, — улыбнулся президент, пока она отсчитывала сдачу.

Сам глава государства выбрал для угощения пломбир в стаканчике. За ним повторили Чемезов, Мантуров, Песков и Шойгу, а вот Иванову приглянулась "Коровка".

— Прибыль в этом году у вас какая? — поинтересовался Путин у главы "Ростеха" во время перекуса.

— 80 миллиардов, — ответил тот.

— Ну, мороженое можешь позволить себе купить, — пошутил российский лидер.

На вопрос о том, вкусное ли мороженое, Путин ответил: "Очень!"