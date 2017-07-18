Количество преступлений в Москве сократилось почти на четверть с начала года

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Количество преступлений в Москве сократилось почти на четверть с начала года

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Фото:© РИА Новости/Наталья Селиверстова

Ранее сообщалось, что самыми криминальными районами считаются Левобережный, Митино, Царицыно и Ярославский.

Число преступлений, зарегистрированных в Москве с января и по настоящее время, сократилось более чем на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об заявил глава столичного главка МВД РФ Олег Баранов.

По его словам, за тот же период в московские суды были направлены уголовные дела в отношении почти тысячи членов ОПГ. Кроме того, было ликвидировано 11 преступных сообществ.

С начала года полицейские изъяли в Москве 350 кг наркотиков и перекрыли 41 канал их поставки.

Напомним, ранее исследовательский портал Numbeo составил рейтинг городов мира по уровню преступности. Исходя из его данных, в Москве фиксируется "умеренный уровень преступности".

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