Четыре новые станции метро свяжут Новую Москву с центром

К настоящему времени проект продления Сокольнической линии московской подземки уже утверждён.

К 2019 году московские власти планируют построить ещё четыре станции метро и продлить красную ветку так, чтобы жители Новой Москвы смогли без проблем добраться до центра. Об этом заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.

— Эта линия будет серьёзным образом задействована в решении транспортных проблем, 11 километров и четыре новых станции метро. Необходимо приступить к строительству, чтобы к 2019 году все основные строительные работы были завершены, — отметил мэр.

Собянин подчеркнул, что в настоящий момент сотни тысяч людей проживают в Новой Москве, поэтому необходимо в кратчайшие сроки развить транспортную доступность в этом районе.