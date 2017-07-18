Вопрос о дипсобственности в США могут поднять сегодня на заседании Совбеза РФ

Москва неоднократно отмечала, что оставляет за собой право ответных мер из-за решения Вашингтона.

Сегодня на заседании Совета безопасности РФ с участием президента Владимира Путина может быть поднят вопрос о возврате дипломатической собственности России в США. Об этом сообщил Лайфу член Совбеза Сергей Иванов.

— Не исключено, — сказал он в ответ на вопрос о том, будет ли затронута такая тема.

По словам Иванова, пока этот вопрос на заседаниях СБ не поднимался.

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам встречи с замгоссекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном заявил, что Москва оставляет за собой право на ответные меры, если Вашингтон не решит проблему с российской дипсобственностью в США.

Напомним, 35 российских дипломатов с семьями были высланы из США в декабре 2016 года администрацией президента Барака Обамы. Также были закрыты две российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Доступ к ним был запрещён. Ответных мер РФ пока не приняла.