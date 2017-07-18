Ройзман снял себя с выборов губернатора Свердловской области

Мэр Екатеринбурга не прошёл муниципальный фильтр, в связи с чем призвал бойкотировать выборы главы региона.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман отказался от участия в выборах губернатора Свердловской области, так как не смог пройти муниципальный фильтр. По его словам, он не смог собрать нужное количество подписей местных депутатов.

— Муниципальный фильтр непроходим. Я с этим столкнулся. Когда я вышел на сбор подписей, уже не оставалось математического числа до нужного, — заявил Ройзман во время совместной пресс-конференции с основателем "Яблока" Григорием Явлинским.

После того как мэр Екатеринбурга не смог пройти муниципальный фильтр, он призвал бойкотировать выборы.