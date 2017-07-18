Названы самые популярные новые и поддержанные авто

Из премиальных брендов большая доля новых проданных авто у Lexus (31%), из отечественных — УАЗ (29%).

Большую долю новых автомобилей за 5 месяцев этого года продала компания KIA, в числе поддержанных лидером стал Peugeot. Такие данные на 2017 год приводит аналитическое агентство "Автостат". Агентство подсчитало долю проданных новых и поддержанных автомобилей у разных марок и составило своеобразный рейтинг.

Так доля новых авто, проданных KIA, составило 47% (соответствует примерно 67 тыс. машин). Оставшиеся 53% — вторичные авто (74 тыс. шт.). Высока доля рынка новых автомобилей в продажах Renault, Skoda и Hyundai (от 40% до 42%). Из премиальных брендов в этом плане отличился Lexus (31%), из отечественных — УАЗ (29%).

Среди марок c высокой долей вторичного рынка лидирует Peugeot с показателем 94% (более 20 тыс. легковых машин). Также перевалили за 90% показатели марок Suzuki, Mitsubishi, Citroen и Subaru.