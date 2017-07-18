"Вежливый насильник", который довёз свою "жертву" до метро, задержан

В настоящий момент мужчина даёт признательные показания. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Столичным правоохранителям удалось задержать "вежливого насильника", который после неудавшегося преступления довёз "потерпевшую" до метро. Об этом сообщает паблик Mash.

Задержанным оказался ранее судимый 33-летний Дмитрий И. Он уже даёт признательные показания. В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, что Дмитрий И., который предложил девушке, стоящей на остановке, подвезти её, завёз её в лес и стал принуждать к сексу, а получив решительный отказ, просто подбросил её до ближайшей станции метро и высадил, пожелав на прощание удачи.