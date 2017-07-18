Для держателей банковских карт "Мегафона" стал доступен Apple Pay

С сегодняшнего дня держатели банковской карты "Мегафона" получили возможность использовать технологию Apple Pay. Для оплаты покупок больше не нужно носить с собой карту. После её регистрации в системе можно расплачиваться с помощью iPhone, Apple Watch, iPad или Mac.

— Уникальность банковской карты "Мегафона" в том, что счёт мобильного телефона и банковской карты единый, а это значит, что при оплате Apple Pay деньги будут списываться со счёта мобильного телефона, — подчеркнули в компании.

Там пояснили, что при добавлении карты в Apple Pay её данные не хранятся ни на устройстве, ни на серверах Apple. Ей присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который подвергается шифрации и хранится в чипе "Безопасный элемент" устройства.

— Благодаря возможностям Apple Pay мы делаем банковскую карту "Мегафона", а вместе с ней и счёт телефона, удобным и безопасным средством оплаты товаров и услуг. При запуске карты мы обещали эту функциональность реализовать и сделали это, — сказал Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнёрствам "Мегафона".

В компании обещают пользователям технологические новации в ближайшее время.