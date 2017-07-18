Назначена дата рассмотрения вопроса об освобождении инвалида-колясочника Мамаева

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Назначена дата рассмотрения вопроса об освобождении инвалида-колясочника Мамаева

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Фото: соцсети

19 июля состоится судебное выездное заседание, которое проведут в изоляторе "Матросская тишина".

19 июля Тимирязевский суд Москвы рассмотрит дело осуждённого инвалида 1-й группы Антона Мамаева. В частности, будет решен вопрос об освобождении молодого человека из СИЗО.

По словам адвоката Андрея Орлова, состоится выездное заседание, которое пройдет в изоляторе "Матросская тишина".

В июне Мамаева приговорили к 4,5 года лишения свободы за разбой. Он был признан виновным в угрозе применения насилия и завладении мотороллером. У Антона спинальная атрофия мышц, он передвигается на инвалидном кресле. По последней информации, уже и во ФСИН просят Мамаева освободить из-под стражи из-за его состояния здоровья.

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