ФБР предупредило, что умные игрушки могут следить за детьми

С помощью микрофонов, камер и модулей GPS игрушки могут узнавать важную информацию о детях и даже отслеживать их перемещения.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США предостерегло родителей от покупки умных игрушек своим детям. С виду безобидные устройства могут узнавать вкусы детей, маршруты их прогулок, адрес школы, имена их друзей. С помощью Интернета игрушки отправляют все эти данные на сервер, но при отсутствии должной защиты информацию могут перехватить злоумышленники, сообщается на сайте бюро.

— Умные игрушки и развлекательные устройства для детей всё чаще включают в себя технологии, которые изучают и адаптируют своё поведение на основе взаимодействия с пользователем, — говорится в сообщении ФБР.

Игрушки зачастую оснащены датчиками, микрофонами, камерами, модулями GPS, которые позволяют распознавать речь покупателей и отслеживать их перемещения. Эти функции могут поставить под угрозу безопасность детей, считает ФБР.

Защитные меры безопасности для этих игрушек зачастую игнорируются производителями, которые торопятся продать устройства и сделать их простыми в использовании.