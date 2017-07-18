Автомобили Lada можно будет купить на 10% дешевле

Скидки предоставят только людям, у которых есть двое несовершеннолетних детей, а также тем, кто покупает машину впервые.

Все модели Lada вошли в число участников новых госпрограмм льготного автокредитования ''Первый автомобиль'' и ''Семейный автомобиль''. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Так, согласно постановлению Правительства РФ, скидку в размере 10% будут предоставлять гражданам, имеющим двух или более несовершеннолетних детей, а также тем, кто приобретает автомобиль первый раз.

Отметим, что самая популярная отечественная машина среди начинающих водителей — Granta в комплектации ''Стандарт''. И если раньше она стоила 351 000 рублей, то теперь её можно будет приобрести почти на 40 тысяч дешевле.

В пресс-службе компании отмечают, что для участников программы ''Семейный автомобиль'' оптимальным выбором могут стать самые вместительные Lada — седан Vesta и универсал Largus. Эти автомобили можно приобрести со скидками более чем 50 тысяч рублей.

Планируется, что коммерческие модели Lada также примут участие в госпрограмме ''Российский фермер''. В рамках программы льготного лизинга сельхозтоваропроизводителям будет предоставлено право на дополнительную единовременную скидку в размере 12,5%.