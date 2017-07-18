Шарий в суде потребует от Фейгина извинений за клевету

Ранее адвокат в эфире радио "Говорит Москва" заявил, что украинский журналист якобы проходит по делу о педофилии.

Адвокат Анатолия Шария Сталина Гуревич рассказала о подаче иска в Хамовнический суд и заявлении в Главное следственное управление СКР по Москве. По её словам, вся информация о причастности журналиста к преступлениям сексуального характера является неправдой.

Заявление в ГСУ СК по Москве и исковое заявление в Хамовнический суд против Фейгина в интересах Анатолия Шария @anatoliisharii подано pic.twitter.com/YpUla3djxQ — Сталина Гуревич (@1133488) 18 июля 2017 г.

Известно также, что у Шария нет материальных претензий к адвокату. Он требует только опровержения заявления.

В СК РФ по Москве очень милый дворик. Подала заявление о возбуждении УД в отношении Фейгина. Пусть проверят, умышленно врал или заблуждался pic.twitter.com/ODeZrnohMU — Сталина Гуревич (@1133488) 18 июля 2017 г.

Напомним, 13 июля Фейгин заявил: "Он (Шарий. — Прим. редакции) проходит по делу о педофилии, я думаю, им есть кому заниматься. Надеюсь, что этого товарища рано или поздно привлекут к ответственности".