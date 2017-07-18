Шарий в суде потребует от Фейгина извинений за клевету

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Шарий в суде потребует от Фейгина извинений за клевету

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Анатолий Шарий. Фото: Instagram

Ранее адвокат в эфире радио "Говорит Москва" заявил, что украинский журналист якобы проходит по делу о педофилии.

Адвокат Анатолия Шария Сталина Гуревич рассказала о подаче иска в Хамовнический суд и заявлении в Главное следственное управление СКР по Москве. По её словам, вся информация о причастности журналиста к преступлениям сексуального характера является неправдой.

Известно также, что у Шария нет материальных претензий к адвокату. Он требует только опровержения заявления.

Напомним, 13 июля Фейгин заявил: "Он (Шарий. — Прим. редакции) проходит по делу о педофилии, я думаю, им есть кому заниматься. Надеюсь, что этого товарища рано или поздно привлекут к ответственности".

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