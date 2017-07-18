Министр иностранных дел ФРГ рассказал, почему ценит переговоры с Путиным

Политик считает, что у президента России есть свой собственный взгляд на мировые проблемы, в частности, и на конфликт на Украине.

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль в интервью изданию Focus рассказал, как он относится к президенту РФ Владимиру Путину и почему ценит переговоры с ним.

— Он представляет интересы России, у него собственный взгляд на конфликт (в Донбассе. — Прим. ред.). Но с ним можно разрешать все разногласия чётко и напрямую. Поэтому я и ценю беседы с ним, — отметил Габриэль.

Министр иностранных дел ФРГ отметил, что встречается с российским лидером достаточно часто, так как это необходимо для решения многих проблем, включая и конфликт на Украине.

В ходе интервью Габриэль подверг критике США за то, что они пытаются загнать Россию в угол и вытеснить её газ из Европы, пытаясь заставить европейцев покупать американское топливо.