Учёные: Диета викингов защитит мозг от болезни Альцгеймера

В основе рациона северных народов — рыба, рис, овощи, фрукты, ну и куда же без вина.

Скандинавская диета, также известная как диета викингов, уменьшает риск развития старческой деменции и болезни Альцгеймера. Об этом сообщают "Дни.ру" со ссылкой на исследование Каролинского института в Швеции.

Отметим, северный рацион включает в себя мясо курицы, рыбу, различные овощи, фрукты, рис и даже вино. А вот от корнеплодов, картофеля, хлеба и других зерновых продуктов рекомендовано отказаться.

Как показало исследование, в котором приняло участие свыше двух тысяч человек, у поклонников "диеты викингов" в пожилом возрасте диагностировали заболевания мозга в три раза реже, чем у всех остальных.

Похожего эффекта, по словам учёных, можно добиться, если большую часть жизни придерживаться средиземноморской диеты. Набор продуктов в ней похожий, однако алкоголь из рациона вовсе исключается, а взамен приходят оливковое масло, кисломолочные продукты, паста, сыры и немного сладостей.