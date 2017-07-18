Сейсмологи предупредили о сильном землетрясении в Крыму в ближайшее время

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Сейсмологи предупредили о сильном землетрясении в Крыму в ближайшее время

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Фото: ©РИА Новости/Василий Батанов

По предварительным прогнозам, эпицентр будет в Чёрном море в 30–50 км от берега.

В Крыму ожидается сильное землетрясение, которое может произойти в течение суток, сообщили сейсмологи газете "Известия". По их оценке, толчки будут ощущаться на полуострове, хотя эпицентр землетрясения ожидается в Чёрном море в 30–50 км от южного берега полуострова.

— Землетрясение ожидается в течение суток. У нас есть один из признаков. Я не назову вам конкретных цифр. Да, сильное, ощутимое. Но его может вообще не быть, — заявил глава государственного Крымского экспертного совета по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений Юлиан Бурым.

Отмечается, что одной из причин для такого предупреждения стали так называемые облачные предвестники.

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