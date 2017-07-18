Роналду очень рад, что станет отцом в четвёртый раз

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Роналду очень рад, что станет отцом в четвёртый раз

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Фото:REUTERS/Darren Staples

Известный футболист подтвердил беременность своей возлюбленной Джорджины Родригес.

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду сообщил о том, что он станет отцом. Об этом он заявил изданию El Mundo.

— Рад ли я, что у меня будет ещё один ребёнок? Да, очень, — приводит издание слова футболиста.

Отметим, что пополнение в семье спортсмена ожидается в октябре. Он станет первым наследником Роналду, который был зачат естественным путём.

О том, что у нападающего "Реала" родится ещё один ребёнок, стало известно ещё 10 июля. Однако сам футболист ранее никак не комментировал эту информацию. Напомним, в начале июня спортсмен стал отцом двоих близнецов.

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