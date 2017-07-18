В "дьявольском ущелье" в Альпах нашли тела семейной пары, пропавшей 75 лет назад

По данным AFP, останки, много десятилетий пролежавшие среди снега и льда, почти идеально сохранились.

В районе Дьяблере в южной части Швейцарии сотрудники горнолыжного курорта нашли мумифицированные тела пары, которая пропала в августе 1942 года. Известно, что мужчина и женщина ушли кормить скот и не вернулись.

Останки нашли в леднике на высоте более 2,6 тыс. метров над уровнем моря. Также сохранились рюкзаки, книги и часы погибших. Предположительно, пара могла случайно упасть в расщелину, из которой так и не выбралась.

Теперь сотрудники правоохранительных органов собираются провести ДНК-исследование, чтобы установить личности мужчины и женщины. Предположительно, он мог быть 40-летним сапожником, а она — 37-летней учительницей. На момент пропажи у пары было семь детей, которые остались сиротами и были отданы в приёмные семьи.

— Мы долгое время искали родителей и теперь наконец-то хотим похоронить их как положено, — цитируют французские СМИ одного из детей пары.