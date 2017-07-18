Археологи обнаружили в Турции самый древний смайлик

В скором времени кувшин с изображённым на нём смайликом будет передан в музей Газиантепа.

Турецкие археологи совместно со своими итальянскими коллегами заявили, что во время раскопок в городе Каркамыш в Газиантепе обнаружили кувшин, на котором изображён древний смайлик. Об этом сообщает Hürriyet Daily News.

— Одна из самых интересных находок этого сезона — кувшин с изображённым на нём смайликом. Этот кувшин, который датируется приблизительно 1700 годом до н. э., использовался для употребления шербета, сладкого напитка. Мы, видимо, нашли самый древний смайлик в мире, — сказал археолог Николо Маркетти.

Он подчеркнул, что ни он, ни его коллеги пока не знают, зачем мастера нарисовали символ, похожий на улыбку, на кувшине, однако они всё равно называют его смайликом.