В Москве 12 лжеэкстрасенсов отправятся в тюрьму за обман клиентов на 75 млн

За два года "медиумы" и "парапсихологи" выманили у 152 доверчивых "клиентов" крупную сумму.

В Москве 12 человек приговорены к тюремному заключению за крупное мошенничество. Под видом экстрасенсов и парапсихологов компания за два года выманила у доверчивых "клиентов" 75 миллионов рублей, сообщает Генпрокуратура.

С сентября 2011 по октябрь 2013 года предприимчивые "медиумы" (все в возрасте от 24 до 45 лет), объединившись в сообщество, рекламировали по ТВ особые сеансы, которые якобы способны решить все беды.

— Сеансы проводились после оплаты доверчивыми гражданами "услуг" путём переводов на банковские карты и абонентские номера интернет-кошельков, — говорится в сообщении прокуратуры.

Общий материальный ущерб, нанесённый 152 потерпевшим, проживающим в различных регионах страны, превысил 75 млн рублей.

Теперь один из "медиумов" отправится в колонию строгого режима на 16 лет и заплатит один миллион рублей штрафа. Ещё восемь участников преступного сообщества осуждены на сроки от семи до 15 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафы от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Три подсудимые приговорены к шести годам лишения свободы условно и штрафу 500 тысяч рублей каждая.