Рогозин объяснил отказ от мороженого заботой о спортивной форме

Сегодня президент Владимир Путин во время посещения МАКСа угощал пломбиром всех участников своей делегации. Но некоторые члены правительства от перекуса воздержались.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин объяснил отказ от мороженого на МАКСе заботой о спортивной форме. Об этом он рассказал в беседе с журналистом Лайфа.

— Да я специально отказался, чтобы вы спросили, — пошутил Рогозин, а потом добавил будто бы серьёзно: "Мороженое — это очень вкусный продукт. Но моя задача, как бывшего профессионального спортсмена, не набирать вес. Вот другим — более стройным молодым или среднего возраста людям — положено есть мороженое. А я пока рисковать не собираюсь.

Отметим, вице-премьер в юности действительно активно занимался спортом, любил баскетбол и даже является мастером спорта по гандболу.

Как ранее сообщал Лайф, Владимир Путин выбрал для угощения вологодский пломбир в стаканчике. За ним повторили Чемезов, Мантуров, Песков и Шойгу, а вот Иванову приглянулась "Коровка".