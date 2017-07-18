Форум Грузия — Укараина. В Тбилиси Порошенко выступил на фоне баннера с ошибкой

Политик прибыл в Грузию по приглашению своего коллеги Георгия Маргвелашвили. Сегодня состоялась первая официальная встреча президентов двух стран.

На одном из мероприятий в рамках бизнес-форума Петру Порошенко пришлось выступать на фоне официального баннера с ошибкой. Так, прямо за спиной президента отчётливо читалась надпись "Грузия — УкАраина. Бизнес форум". Фотографии инцидента появились в соцсетях.

Как отреагировал на такую неприятность сам политик, неизвестно. При этом в его официальном "Твиттере" и в микроблоге его пресс-секретаря появились фото на фоне баннера, но с такого ракурса, чтобы ошибочную надпись не было видно.

Запросив представників грузинського бізнесу в Україну. Ті реформи, які здійснює українська влада, носять незворотній характер pic.twitter.com/b1HT3N8UbE — Петро Порошенко (@poroshenko) 18 июля 2017 г.