Форум Грузия — Укараина. В Тбилиси Порошенко выступил на фоне баннера с ошибкой

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Форум Грузия — Укараина. В Тбилиси Порошенко выступил на фоне баннера с ошибкой

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Политик прибыл в Грузию по приглашению своего коллеги Георгия Маргвелашвили. Сегодня состоялась первая официальная встреча президентов двух стран.

На одном из мероприятий в рамках бизнес-форума Петру Порошенко пришлось выступать на фоне официального баннера с ошибкой. Так, прямо за спиной президента отчётливо читалась надпись "Грузия — УкАраина. Бизнес форум". Фотографии инцидента появились в соцсетях.

<p>Пётр Порошенко на форуме в Грузии. Фото: соцсети</p>

<p>Пётр Порошенко на форуме в Грузии. Фото: соцсети</p>

Как отреагировал на такую неприятность сам политик, неизвестно. При этом в его официальном "Твиттере" и в микроблоге его пресс-секретаря появились фото на фоне баннера, но с такого ракурса, чтобы ошибочную надпись не было видно.

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