Опрос Bloomberg: Рейтинг Хиллари Клинтон ниже, чем у Трампа

Оказалось, бывший госсекретарь стремительно теряет свои позиции. Многие из тех, кто голосовал за Клинтон в ноябре, разочаровались в своём выборе.

Опрос, проведённый аналитическим агентством Bloomberg, показал, что рейтинг американского президента Дональда Трампа всё же выше, чем у его главной конкурентки на выборах Хиллари Клинтон.

— Как президент с исторически невысокими рейтингами, Дональд Трамп может, по крайней мере, найти утешение в этом: Хиллари Клинтон сдаёт позиции, — пишет издание.

Так, только 39% опрошенных поддерживают Клинтон — это на 2% ниже, чем у президента Трампа. За него высказался 41% респондентов. Не одобряют деятельность Клинтон 58% участников, против Трампа высказались 55 %.

Как отмечает редакция Bloomberg, мнения о бывшем госсекретаре Хиллари Клинтон всегда были полярными, но этот опрос показал, что теперь она потеряла лояльность даже тех, кто проголосовал за неё на президентских выборах.