Синоптики посоветовали москвичам перестать надеяться на лето

Согласно прогнозам метеорологов, жары в этом году уже точно не будет, а погулять до рассвета можно разве что только в куртке: ночью температура не поднимется выше отметки в 12 градусов.

Синоптики заявили, что обещанной июльской жары москвичам ждать не стоит. Об этом сообщает портал "Метеоновости" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

Так, по данным синоптиков, за полтора месяца в столице выпало уже 277% нормы осадков — практически исчерпан лимит всего сезона. А средняя температура воздуха на 2,5–3,5 градуса ниже климатической нормы.

— Сейчас лето идёт на убыль, каждую неделю день становится короче на 15–20 минут, солнце всё ниже над горизонтом. Да и последующее развитие атмосферных процессов говорит о том, что никакой июльской жары не предвидится, — сообщают метеорологи.

Также синоптики развеяли надежды москвичей на тёплые летние ночи. По их прогнозам, воздух в тёмное время суток не поднимется выше отметки в +12 °С. А днём в лучшем случае можно надеяться на 24 градуса тепла.