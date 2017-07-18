Минздрав не будет продлевать рабочий день курильщикам

Ранее в новой концепции фигурировал пункт о том, что время, которое сотрудник тратит на курение, не должно считаться как рабочее.

Министерство здравоохранения РФ решило убрать из своего проекта антитабачной концепции пункт о продлении рабочего дня курильщикам. Об этом заявил руководитель контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин.

— Убрана такая странная концепция, как увеличение рабочего времени для курильщиков. То есть если ты куришь полчаса или 40 минут — мы это время не считаем, на это время увеличиваем тебе рабочий день. Это убрали", — говорит Мишеловин.

Также из проекта концепции убрали пункт с годами, в которые должны были быть повышены акцизы на табачную продукцию. В документ, однако, были добавлены и новые пункты.