В Госдепе переговоры Рябкова и Шеннона назвали жёсткими и откровенными

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В Госдепе переговоры Рябкова и Шеннона назвали жёсткими и откровенными

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Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

При разговоре замглавы МИД РФ и заместителя госсекретаря США чувствовался дух доброжелательности, добавили американские дипломаты.

В Госдепе считают, что разговор замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и замгоссекретаря США Томаса Шеннона о российской дипсобственности был жёстким и откровенным.

— Разговор был жёстким, откровенным и взвешенным и отразил приверженность обеих сторон урегулированию. Переговоры отразили дух доброй воли, но очевидно, что необходимо проделать больше работы, — говорится в заявлении американского дипломатического ведомства, передаёт агентство Reuters.

18 июля состоялась беседа замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и замгоссекретаря США по политическим вопросам Томаса Шеннона. Американский дипломат воздержался от комментариев, а Рябков пояснил, что стороны почти договорились о возврате дипсобственности.

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