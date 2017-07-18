Британские копы-извращенцы шпионили за нудистами с вертолёта

Жертвами вуайеристов становились посетители нудистских пляжей и любители секса на лоне природе.

Прокуратура Йоркшира задержала группу британских полицейских, которые использовали вертолёт и видеокамеру, чтобы шпионить за ничего не подозревающими гражданами. Жертвами копов-вуайеристов становились посетители нудистских пляжей и парочки, занимающиеся сексом в пустынных локациях на побережье Северного моря.

В органах прокуратуры уже заявили, что такая съёмка являлась "грубым нарушением" конфиденциальности и неприкосновенности частной жизни.

— Общественность рассчитывает на использование полицией вертолётов в целях защиты граждан, а не съёмки половых актов с воздуха, — считает прокурор Ричард Райт.

Один из полицейских — 50-летний Адриан Погмор — уже признал свою вину, четверо его коллег отрицают причастность к преступлению.

В прокуратуре также сообщили, что в числе потерпевших фигурирует семейная пара, которая узнала в одном из подглядывающих полицейских своего давнего знакомого. Коп заметил своих приятелей на романтическом свидании на лоне природы, проследил за ними, заснял всё происходящее, а затем смонтировал восьмиминутный ролик с их любовными утехами.