"Победа" запускает бюджетный рейс между Москвой и Санкт-Петербургом

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, полёты начнут выполняться уже с октября.

Авиакомпания "Победа" запустит новый рейс между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Полёты между двумя столицами будут выполняться ежедневно с 29 октября. Минимальная стоимость билета — 999 рублей в одну сторону с учётом всех сборов.

Отметим, что всего перевозчик предлагает около 20 тысяч билетов на этом направлении. Забронировать их можно уже сейчас.