На Арбате полиция попыталась задержать женщину с детьми, приняв её за попрошайку

Та заверяла, что лишь вышла в центр столицы продавать вазу, а дети просто танцевали рядом.

В Москве на Арбате полиция попыталась задержать женщину с четырьмя детьми, которая, по мнению стражей порядка, попрошайничала в центре столицы. Она, в свою очередь, активно препятствовала этому, получив поддержку прохожих. Видео опубликовано в паблике Mash.

— Мы продавали вазу. Они нас обвинили, что мы попрошайки. Дети стояли танцевали, музыка играла, — оправдывается женщина.

Полицейские при этом требуют, чтобы она отправилась с ними в отделение. Это происходит на фоне плачущих детей и прохожих, требующих "отпустить многодетную мать".

Чем закончилась история, пока не известно.

Напомним, ранее резонанс вызвала история с задержанием на Арбате мальчика, который читал "Гамлета". По мнению полиции, он также занимался незаконным попрошайничеством. В адрес сотрудников МВД тогда звучало много критики.