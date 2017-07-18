Хакеры взломали и заполнили ругательствами "твиттер" министра культуры Франции

Всего в официальном микроблоге чиновника прошлой ночью появилось несколько десятков постов. Хакеры начали атаку в час ночи и завершили только рано утром.

Прошлой ночью в "твиттере" министра культуры Франции Франсуаз Ниссен появились грубые ругательства. Посты с ними напоминали поток сознания и появлялись с промежутками в несколько минут. Сотрудники министерства вернули себе контроль над блогом только около 07:30 и тогда же опубликовали официальное извинение.

Le compte Twitter du ministère de la Culture @MinistereCC en roue libre ce soir pic.twitter.com/ivs2NMmWxv — Benjamin Hue (@benjaminhue) 18 июля 2017 г.

— Аккаунт был захвачен взломщиком с часу ночи до пяти утра. Просим прощения за нежелательные сообщения. Мы пытаемся решить эту проблему, — говорилось в сообщении.

Le compte @MinistereCC a été usurpé entre 1h et 5h. Toutes nos excuses pour ces tweets indésirables. Nous essayons de régler le problème. — Ministère Culture (@MinistereCC) 18 июля 2017 г.

Напомним, в середине мая министр культуры Франции уже оказывалась в центре похожего скандала. Тогда итальянский журналист решил всех разыграть — создал неофициальный аккаунт Ниссен и написал там якобы о смерти писательницы Светланы Алексиевич.

Кроме того, в начале июля хакерской атаке подвергся сайт Минобрнауки Украины. Тогда на нём были размещены интимные фотографии неизвестной девушки.