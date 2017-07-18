США ввели новые санкции против Ирана

Под них попали 18 физических и юридических лиц страны, участвовавших, по мнению США, в разработке баллистических ракет.

Белый дом наложил новые санкции на 18 физических и юридических лиц Ирана за их предполагаемое участие в разработке баллистических ракет и другой недопустимой, по мнению США, деятельности, передаёт The Associated Press.

В санкционный список были включены семь групп и пять человек, которые оказывали помощь армии Ирана, иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Под санкции попали также члены неназванной "транснациональной преступной группы", базирующейся в Иране, и три человека, связанные с ней.

Ранее в Белом доме заявляли о намерениях ввести санкции против Ирана в связи с иранской ядерной программой и "враждебной ситуацией" в регионе.

Примеры "враждебной деятельности" Ирана, которую упоминал Белый дом, были приведены в стандартном для Вашингтона русле: поддержка режима сирийского президента Башара Асада, враждебность по отношению к Израилю, кибернетические атаки против Соединённых Штатов, террористическая угроза, посягательства на права человека.