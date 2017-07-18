Международный арбитраж обязал Россию выплатить €5,4 млн по "делу Arctic Sunrise"

Инцидент с задержанием судна "Гринпис", который подошёл к российской нефтяной платформе, случился в 2013 году.

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, обязал Россию выплатить компенсацию в размере почти €5,4 млн по "делу Arctic Sunrise". Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Уточняется, что из этой суммы более €1,6 млн РФ должна будет выплатить в качестве компенсации за причинённый судну ущерб. Также ещё около €2,4 млн — за ущерб, причинённый 30 людям, находившимся на борту судна.

Напомним, в 2013 году ледокол Arctic Sunrise подошёл к российской морской нефтяной платформе "Приразломная" в Печорском море. Находившиеся на борту активисты Greenpeace попытались высадиться на платформу, но их задержали пограничники. А судно на буксире доставили в Мурманск. В результате арестовали 30 человек, в том числе четверых россиян. Им предъявили обвинение по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").