Экс-директору "Гоголь-центра" Малобродскому продлили срок ареста на три месяца

Примечательно, что в отношении продюсера сегодня возбудили очередное уголовное дело.

Бывшему генеральному директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому продлили срок ареста на три месяца, до 19 октября. Это решение вынес Басманный суд Москвы.

— Ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Малобродского на три месяца, — огласила решение судья Наталья Дударь.

Отмечается, что также продлили срок домашнего ареста бывшему гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину.

Сегодня также стало известно, что в отношении Малобродского Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело. Он находится под стражей по подозрению в мошенничестве.