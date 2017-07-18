Экс-директору "Гоголь-центра" Малобродскому продлили срок ареста на три месяца

Читайте также

Экс-директору "Гоголь-центра" Малобродскому продлили срок ареста на три месяца

10

Алексей Малобродский в зале суда. Фото: ©РИА Новости/Евгения Новоженина

Примечательно, что в отношении продюсера сегодня возбудили очередное уголовное дело.

Бывшему генеральному директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому продлили срок ареста на три месяца, до 19 октября. Это решение вынес Басманный суд Москвы.

— Ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Малобродского на три месяца, — огласила решение судья Наталья Дударь.

Отмечается, что также продлили срок домашнего ареста бывшему гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину.

Сегодня также стало известно, что в отношении Малобродского Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело. Он находится под стражей по подозрению в мошенничестве.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!