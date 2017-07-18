"Иконка iPhone показывает время?" Пользователи Сети "открыли" новую функцию

Многие владельцы "яблочных" девайсов были по-настоящему шокированы, когда узнали, что иконка часов на их гаджете действительно показывает время с точностью до секунд.

Настоящим "прорывом" и "открытием" для многих интернет-пользователей стало то, что икона часов на их iPhone на самом деле работает как часы и всегда показывает точное время. Об этом сообщает The Mirror.

Владельцы iPhone были просто в шоке, когда увидели, что их "яблочный" девайс умеет показывать время, да ещё и прямо на иконке. Они не скрывали своих эмоций в соцсетях и делились своим "открытием" с друзьями и другими пользователями, доводя их до истерики, ведь об этой функции знают практически все.

— Вы знали, что иконка приложения часов на вашем iPhone действительно показывает время и что она движется?, — пишет восторженная владелица "айфона".

Кто-то из комментаторов предположил, что эта функция новая для телефонов, и появилась она только после недавнего обновления операционной системы iOS.

— А давно иконка часов на iPhone показывает время? После свежего апдейта или с самого начала?, — спросил один из счастливых обладателей гаджета.

По всей видимости, этих владельцев iPhone скоро ждёт новое, не менее "шокирующее" открытие, ведь иконка всегда показывала текущее время для удобства пользователей.