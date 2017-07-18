В Химках произошёл пивной потоп

По данным пресс-службы городского округа Химки, инцидент произошёл из-за того, что у автомобиля, перевозившего пиво, самопроизвольно открылись двери. В результате банки высыпались прямо посреди дороги. Фото происшествия появились в группе "Типичные Химки" во "ВКонтакте".
Отмечается, что никакой дополнительной аварии на месте не было, пострадавших тоже нет. Последствия инцидента были быстро ликвидированы. Об этом сообщили в территориальном управлении микрорайона Новогорск-Планерная.
При этом пользователи соцсетей бурно отреагировали на необычное происшествие.
Некоторые участники обсуждения выдвигали свои версии произошедшего. На один из таких комментариев ответил замглавы администрации городского округа Химки Александр Прокопенко.
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