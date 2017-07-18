В Химках произошёл пивной потоп

Сегодня утром на улице Молодёжной из грузовика случайно выпало и пролилось несколько десятков банок с пенным напитком.

По данным пресс-службы городского округа Химки, инцидент произошёл из-за того, что у автомобиля, перевозившего пиво, самопроизвольно открылись двери. В результате банки высыпались прямо посреди дороги. Фото происшествия появились в группе "Типичные Химки" во "ВКонтакте".

Отмечается, что никакой дополнительной аварии на месте не было, пострадавших тоже нет. Последствия инцидента были быстро ликвидированы. Об этом сообщили в территориальном управлении микрорайона Новогорск-Планерная.

При этом пользователи соцсетей бурно отреагировали на необычное происшествие.

Некоторые участники обсуждения выдвигали свои версии произошедшего. На один из таких комментариев ответил замглавы администрации городского округа Химки Александр Прокопенко.