В Кремле рассчитывают на благоразумие США в вопросе о дипсобственности

Дмитрий Песков также пояснил, что терпение Москвы в связи с этой ситуацией уже на исходе.

Россия по-прежнему рассчитывает, что США проявят благоразумие в ситуации с возвращением дипломатической собственности, сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Вопрос в том, что мы по-прежнему рассчитываем на благоразумие со стороны наших американских коллег в том плане, чтобы вернуть ситуацию в правовое русло в соответствии с международным правом, — пояснил представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что позиция Москвы в этом вопросе остаётся неизменной и терпение РФ уже на исходе.

Как ранее сообщал Лайф, в рамках принятых администрацией Барака Обамы антироссийских санкций США закрыли доступ к двум жилым комплексам, которые являются российской дипсобственностью.