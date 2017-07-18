В Испании полиция ищет фаната Роналду, пнувшего кролика вместо мяча

От сильного пинка животное отлетело на несколько десятков метров. Выжил ли кролик после удара — неизвестно.

В Испании подросток решил поиграть в футбол, используя вместо мяча кролика. Видеоролик буквально потряс испанский сегмент Интернета. Кадры сняты в поле, на них подросток подбегает к маленькому кролику и с воплем "Криштиану Роналду" пинает животное что есть силы. От удара кролик отлетает на несколько десятков метров, при этом бешено крутясь в воздухе.

Главный герой ролика пока не определён. Как пишет местно издание La Vanguardia, вероятнее всего, "гол" был снят в городе Малага, на юге Испании — такой вывод сделан из-за акцента подростков.

Общественники, представители природоохранных организаций и просто пользователи Сети негодуют — футбольный фанат должен ответить за жестокое обращение с животными, считают они.

Поиском изверга занялась национальная полиция. Ему грозит около четырёх месяцев лишения свободы — впрочем, это зависит от того, погибло животное или только получило травму.