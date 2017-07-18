Кремль призывает не обострять ситуацию на Корейском полуострове

Россия призывает не обострять отношения между КНДР и Южной Кореей, а также выступает за запрет на ядерное оружие на Корейском полуострове. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Российская позиция не изменилась. Мы по-прежнему выступаем за денуклеаризацию Корейского полуострова, за продолжение политико-дипломатических усилий со всех сторон и призываем все стороны к сдержанности и к избеганию каких-либо резких движений, которые могут спровоцировать дальнейший рост напряжённости, — отметил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, в начале июля Северная Корея запустила баллистическую ракету. По мнению США, речь идёт о межконтинентальной ракете, по мнению России — о ракете средней дальности. США, Франция и Великобритания призвали ввести новые санкции против КНДР.