Северная Корея атакует! В США на крышу жилого дома упало 7 кг свиной колбасы

Откуда прилетел этот подарок, до сих пор для всех остаётся загадкой. Отец семейства шутит, уж не происки ли это Северной Кореи.

Странный инцидент произошёл в Южной Флориде. Около четырёх часов утра семья проснулась от очень громкого звука: удара по крыше, напоминающего молнию. На следующее утро на заднем дворе дома отец семейства Трэвис Адэйр обнаружил несколько упаковок колбасы, передаёт WPLG Local 10.

— Мы решили: ладно, надо забраться на крышу и посмотреть, что там. Да, на крыше мы нашли ещё три упаковки, — рассказал его сын Остин Адэйр.

Действительно, на крыше обнаружились замороженная свиная колбаса и пакет с мясом. Откуда прилетел этот подарок — до сих пор для всех остаётся загадкой.

— Может, Северная Корея атакует, — шутит Трэвис Адэйр.