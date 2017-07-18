На дне Москвы-реки обнаружили целый арсенал оружия

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На дне Москвы-реки обнаружили целый арсенал оружия

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Фото: rosgvard.ru

Правоохранители достали из воды три пистолета, магазин от автомата Калашникова и пакет с патронами.

Водолазы Росгвардии обнаружили в акватории Москвы-реки на территории района Хорошёво-Мнёвники склад огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что пловцы центра специального назначения "Витязь" отрабатывали задачи по обследованию речного дна и сооружений городской транспортной инфраструктуры. Во время осмотра Крылатского моста они наткнулись на склад оружия и вызвали правоохранителей.

<p>Фото: rosgvard.ru</p>

В результате со дна подняли три пистолета: ТТ, Walther и Reck Government. Также водолазы обнаружили магазин от автомата Калашникова, пакет с патронами, мобильный телефон и автомобильный номер.

По предварительным данным, все пистолеты боевые. Сейчас полицейские выясняют, могли ли они использоваться для совершения преступлений.

<p>Фото: rosgvard.ru</p>

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